Als am Samstag die Kirchenglocken in der Abtei Plankstetten (Landkreis Neumarkt) läuteten, strömten tief betroffen unzählige Freunde, Bekannte, Wegbegleiter in die Kirche, um Abschied von Lizzy Aumeier zu nehmen. Darunter auch Kabarettist Wolfgang Krebs, der tiefgründige Töne über Aumeier mit Humor garnierte.