Beifahrerin bei Autounfall tödlich verletzt

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Niederbayern ist eine Frau tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr im Landkreis Rottal-Inn. Ein 77-Jähriger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Seine 91-jährige Beifahrerin und Ehefrau verstarb noch am Unfallort, trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften. Der 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt eine Fremdbeteiligung aus.

