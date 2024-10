Einen spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter mit einer Beute von 475.000 Euro am 5. Januar in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) versucht die Neunte Strafkammer am Landgericht Traunstein derzeit im Raubprozess gegen einen 29-Jährigen und dessen 49-jährigen Vater aufzuklären. Am zweiten Verhandlungstag sagte nun als wichtigster Zeige der zweite Geldbote aus, der bei dem Überfall niedergeschlagen worden war.