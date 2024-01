Bei Rot über die Ampel: Zwei Verletzte bei Unfall in Rosenheim

Ein Rosenheimer (49) hat am Sonntag für einen Unfall gesorgt, weil er bei Rot über die Ampel fuhr. Er prallte mit dem Auto eines Echigners (51) zusammen. Beide Autofahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Ein 49-jähriger Autofahrer aus Rosenheim fuhr am Sonntagmittag, gegen 11.45 Uhr, in der Frühlingstraße in Rosenheim in südlicher Richtung. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Eching fuhr zur selben Zeit auf der Heilig-Geist-Straße in Richtung Busbahnhof.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, missachtete der Rosenheimer das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein, teilt die Polizei mit. Der Echinger hatte „Grün“. Die Fahrzeuge krachten ineinander.





30.000 Euro Schaden



Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



nb