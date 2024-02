Bei Rollladenreparatur aus Fenster gestürzt: schwer verletzt

Bei der Reparatur eines Rollladens ist ein Mann in München aus dem Fenster gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, arbeitete der Mann am Mittwoch an einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dabei sei er etwa sechs Meter tief gestürzt. Der 54-Jährige wurde laut Polizeisprecher mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte zur genauen Unfallursache.

