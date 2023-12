Bei Kontrolle Schmuck im Wert von 100.000 Euro gefunden

Im Wagen eines jungen Mannes haben Schleierfahnder der Polizei in Niederbayern Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro gefunden. Der 22-jährige Fahrer des Autos mit österreichischem Kennzeichen habe angegeben, auf dem Weg nach Belgien zu sein, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Woher er den Schmuck hatte, konnte der Mann demnach nicht erklären. Er kam nach der Kontrolle am Montag an der Autobahn 3 bei Tiefenbach (Landkreis Passau) wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231211-99-258354/3