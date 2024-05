Bei Kletterausbildung: Frau stirbt nach Sturz bei Oberammergau

Bei einer Kletterausbildung ist eine Frau am Samstag bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gestürzt und ihren schweren Verletzungen erlegen.









Wie die Polizei mitteilte, war die Frau zusammen mit einer Gruppe im Rahmen einer Kletterausbildung im Klettergebiet „Frauenwasserl“ bei Oberammergau unterwegs. Die 55-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam demnach ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen der Bergführer verstarb die Frau noch am Unfallort, so die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

− skr