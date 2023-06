Bei Kindergarten-Ausflug: Baum fällt durch Wind und trifft Mädchen (6) am Kopf

−Symbolbild: dpa

Schreckliches Ende eines Kindergarten-Ausflugs im oberösterreichischen Bezirk Gmunden: Durch einen Windstoß ist ein Baum umgefallen und traf ein sechsjähriges Mädchen am Kopf. Sie wurde schwer verletzt.









Die Gmundener Kindergartengruppe bestehend aus 13 Kindern, Betreuern und Familienangehörigen wollte auf die Hochsteinalm im Gemeindegebiet Traunkirchen wandern. Noch am Parkplatz prüften die Erwachsenen die Wettervorhersage beschlossen, sich auf den Weg zu machen. Nach etwa einem Kilometer Aufstieg nahm der Wind jedoch stark zu. Eine Windböe entwurzelte einen etwa 15 Meter langen und bis zu 30 Zentimeter dicken Baum. Er stürzte in Richtung der Kindergartengruppe. Laut Polizei riefen die Erwachsenen und alarmierten die Kinder, wodurch sich die meisten noch in Sicherheit bringen konnten. Eine Sechsjährige wurde aber vom Baum am Kopf getroffen und schwer verletzt.



Der Vater des Mädchens begleitete die Gruppe und lief nach dem Unglück sofort zurück zum Ausgangspunkt, um ein Auto zu holen. Eine weitere Begleitperson ist Notfallsanitäter und versorgte das verletzte Kind. Mit dem Auto fuhren sie sie dann einen Kilometer weiter bergauf zu einem geeigneten Hubschrauberlandeplatz. Dort wurde das Mädchen von der Mannschaft des Notarzthubschraubers „Martin 3“ und der Rettung aus Gmunden aufgenommen, stabilisiert und in ein Krankenhaus in Linz geflogen. Die Kindergartengruppe und die Betreuer wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

− dao