Bei der letzten Ausfahrt vor dem Winter: Oldtimer in Oberfranken brennt aus

Ein Mann in Oberfranken will vor dem Winter eine letzte Ausfahrt mit seinem fast 60 Jahre alten Jaguar E-Type unternehmen - doch dann kommt Rauch aus den Lüftungsschlitzen.









Ein Oldtimer aus dem Jahr 1967 ist in Oberfranken völlig ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Besitzers auf rund 175.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige hatte den Wagen – ein Jaguar E-Type Cabriolet – zum Einwintern vorbereitet und war am Sonntag zu einer letzten Ausfahrt aufgebrochen. Während der Fahrt bemerkte er Rauch und hielt auf einer Wiese an. Kurz nachdem er ausgestiegen war, schlugen Flammen aus dem Motor.





Jaguar seit Erstzulassung im Familienbesitz





Seine Löschversuche schlugen fehl, auch die alarmierte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Auto ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Jaguar befand sich seit seiner Erstzulassung in Familienbesitz.

− dpa