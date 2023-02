Behinderungen im Feierabendverkehr nach Auffahrunfall bei Birkenzell

Rund 30.000 Euro Schaden sind bei einem Auffahrunfall im Landkreis Schwandorf entstanden. −Foto: Martin Kellermeier

Viele Pendler mussten am Montagabend bei ihrer Fahrt in den Feierabend im Landkreis Schwandorf Geduld mitbringen. Grund dafür war ein Auffahrunfall an der so genannten Netto-Kreuzung zwischen der Autobahnabfahrt Ponholz und Birkenzell.









Nach ersten Informationen von der Einsatzstelle musste eine 30 Jahre alte US-Amerikanerin kurz nach 17 Uhr an der Roten Ampel halten. Hinter ihr stoppten eine 75-Jährige aus Regenstauf und eine 26 Jahre alte Frau aus Burglengenfeld ebenfalls ihre Fahrzeuge. Eine 45-Jährige aus Burglengenfeld bemerkte die stehenden Autos zu spät, fuhr mit ihrem BMW Geländewagen auf den VW der 26-Jährigen auf und schob die drei Autos ineinander.



30.000 Euro Schaden



Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Rund 35 Feuerwehrleute aus Pirkensee und Ponholz kümmerten sich unter Leitung von Pirkensees Kommandant Fabian Gietl um die Reinigung der Fahrbahn und leiteten den Verkehr um.



Die Straße musste nach dem Unfall gesperrt werden. Kurz vor 19 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

− bli