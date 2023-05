BayWa macht weniger Gewinn und ist trotzdem zufrieden

BayWa - Das Logo der BayWa AG an der Firmenzentrale in München. - Foto: Andreas Gebert/dpa/Archivbild

Der Mischkonzern BayWa ist trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs mit seinem ersten Quartal zufrieden. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sei erwartungsgemäß geringer ausgefallen als im Vergleichszeitraum «des vergangenen Ausnahmejahres», erklärte das Münchner Unternehmen am Donnerstag. Nach Steuern und Zinsen blieb ein Konzerngewinn von 10,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es noch 76,6 Millionen. Damals hatte die BayWa stark vom Boom bei erneuerbaren Energien und hohen Getreidepreisen profitiert.

«Insgesamt ein starkes Auftaktquartal und eine gute Ausgangsbasis für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr», sagte der neue BayWa-Chef Marcus Pöllinger. Das volatile Marktumfeld von vor einem Jahr habe sich «mittlerweile etwas beruhigt». Der Umsatz blieb stabil bei 6,3 Milliarden Euro.

Der Ergebnisrückgang zog sich durch die meisten Geschäftsfelder der BayWa. Unter anderem in den Segmenten regenerativen Energien, Energie, Agrar Bau und dem Fruchtgeschäft ging es nach unten. Eine deutliche Ausnahme war das Segment Technik, in dem das Ergebnis deutlich zulegte: «Die Investitionsfreude der Landwirte ist nach wie vor ungetrübt», hieß es. «Die Anzahl der verkauften Traktoren liegt auf Vorjahresniveau, Auslastung und Produktivität der BayWa-Werkstätten sind hoch.» Diese Entwicklung werde in den kommenden Monaten anhalten.

