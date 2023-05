Bayreuther Festspiele: Volle statt Lundgren als «Holländer»

Michael Volle - Bei einer Generalprobe der Aufführung der Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner spielt Michael Volle (Wotan, r). - Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Bayreuther Festspiele präsentieren rund zwei Monate vor dem Auftakt einen neuen Sänger für die Titelpartie der Oper «Der fliegende Holländer». John Lundgren habe «seine Mitwirkung aus persönlichen Gründen abgesagt», teilte Festivalsprecher Hubertus Herrmann am Dienstag mit. Stattdessen werde Michael Volle (63) die Partie übernehmen. Intendantin Katharina Wagner bedanke sich dafür «außerordentlich» bei Volle. Der Bariton debütierte 2007 in Bayreuth, zuletzt war er 2021 als Hans Sachs in «Die Meistersinger von Nürnberg» zu sehen und zu hören.

Lundgren hatte bereits im Vorjahr seine Bayreuth-Auftritte abgesagt und seine Rollen im «Holländer» und im «Ring des Nibelungen» zurückgegeben. Die Bayreuther Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli.

