Bayerwald bleibt AfD-Hochburg

Von Franz Josef Bauer

Ob aus Gesinnung oder Protest – viele Wähler in Bayern haben ihr Kreuzchen bei der Alternative für Deutschland (AfD) gesetzt. Die Partei holte bei der Landtagswahl 14,6 Prozent der Zweitstimmen, 4,4 Prozent mehr als 2018. Die größten Erfolge im PNP-Verbreitungsgebiet feierte sie erneut im Bayerischen Wald, in Passau und Deggendorf, doch auch in Oberbayern baute die AfD ihre Hochburgen aus.



Im tiefsten Blau färbt sich wieder der Stimmkreis Regen/Freyung-Grafenau. Wie schon vor fünf Jahren schnitt die AfD hier am besten ab: 20,7 Prozent, ein Plus von 4,5 Prozentpunkten....