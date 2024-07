Florian von Brunn - Am Ende wurde der Druck auf Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zu groß. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn tritt von seinem Amt als Chef der Landtagsfraktion zurück. Ob er auch von seinem Amt als Landesvorsitzender zurücktreten werde, habe er noch nicht entschieden, sagte der 55-Jährige am frühen Nachmittag in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in München.

