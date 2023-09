Den schlechten Umfragewerten zum Trotz zeigt sich Florian von Brunn zuversichtlich. Der bayerische SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl will bis zum 8. Oktober alles tun, um die Umfragen Lügen zu strafen. Im Interview spricht er dem „Mini-Trump“ Aiwanger und der CSU Führungsqualität ab. „Jetzt muss es darum gehen, einen Rechtsruck am 8. Oktober in Bayern zu verhindern.“