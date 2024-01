Bayerns neuer Außenverteidiger Boey: „Er sprüht vor Energie“

Münchens Boey - Sacha Boey in Aktion beim öffentlichen Training auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern hat vor allem in der Defensive Personalsorgen. Sacha Boey soll für Abhilfe sorgen. Der Franzose ist kostspielig - und „immer bereit“.

Bayern Münchens neuer Außenverteidiger Sacha Boey würde gerne Philipp Lahm nacheifern. „Er ist eine der größten Legenden. Ich habe viel von ihm gesehen, als ich jünger war“, sagte der 23 Jahre alte Neuzugang von Galatasaray Istanbul bei seiner Vorstellung am Dienstag. „Natürlich werde ich alles dafür tun, eines Tages so gut zu werden wie er.“ Lahm war als Außenverteidiger eine prägende Figur beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft. Boey sieht den Weltmeister von 2014 als Vorbild.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat Boey vom türkischen Meister Galatasaray verpflichtet. Der Franzose unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Galatasaray zufolge zahlen die Münchner 30 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Bonus für den vor allem auf der rechten Seite eingesetzten Profi.

„Er sprüht vor Energie“, lobte Münchens Sportdirektor Christoph Freund den auch als zweikampfstarken Verteidiger gepriesenen Neuzugang. Er erweitert die Fraktion der Franzosen im Kader um die aktuell verletzten Dayot Upamecano oder Kingsley Coman.

Boey fühlt sich fit, um schnell sein Debüt in der Bundesliga zu geben. „Ich bin immer bereit“, versicherte er vor einer möglichen Premiere im Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. „Ich werde alles tun, damit es gut läuft.“

