Bayerns Nationalparks erhalten Zertifikat der Internationalen Union zum Schutz der Natur

Die Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden sind mit dem Zertifikat der Internationalen Union zum Schutz der Natur (IUCN) ausgezeichnet worden. Beide Parks werden von der in der Schweiz ansässigen Organisation nun in der offiziellen Kategorie II für Nationalparks ausgewiesen.









Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wertete das als „sichtbare Anerkennung engagierter und erfolgreicher Naturschutzarbeit“, wie die Pressestelle des Ministeriums mitteilte. „Unsere Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden spielen jetzt auch international in der Königsklasse“, sagte Glauber.





In einer Reihe mit Yellowstone und Serengeti





Mit der Auszeichnung gesellen sich die bayerischen Nationalparks zu weltweit bekannten, wie dem Yellowstone Nationalpark in den USA oder dem Serengeti-Park in Tansania.



Lesen Sie dazu auch: Nationalpark Bayerischer Wald soll internationalen Stempel bekommen



Über die Auszeichnung freut sich Ursula Schuster, Leiterin des Nationalparks Bayerischer Wald. Besonders für den ersten Nationalpark Deutschlands habe die Arbeit der IUCN eine wichtige Orientierungshilfe geleistet, heißt es in einer Mitteilung. Mittlerweile können sich hier auf 75 Prozent der Fläche Wälder, Moore, Bergbäche und Gipfellagen frei entwickeln. „So wird dank der Philosophie ,Natur Natur sein lassen‘ aus dem Wirtschaftswald von gestern der Urwald von morgen mit einer für uns allen unschätzbaren Artenvielfalt“, sagte Schuster.





Kriterium: 75 Prozent Kernzone im Nationalpark





Dass drei Viertel der jeweiligen Nationalparkflächen vorrangig dem Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt und der zugrunde liegenden ökologischen Struktur dienen, ist ein wichtiges Kriterium, um in der Kategorie II anerkannt zu werden. Sowohl in Berchtesgaden als auch im Bayerischen Wald war diese 75-Prozent-Marke lange unerreicht. Seit den 1980er Jahren strebte der Nationalpark Berchtesgaden die Anerkennung durch die IUCN an. „Das Erreichen der Kernzone wurde sukzessiv über Jahrzehnte umgesetzt“, teilte Leiter Roland Baier mit. Mit dem neuen Nationalparkplan konnten die 75 Prozent Kernzonenanteil 2023 festgeschrieben werden. „Hier hält sich der Mensch als Gestalter der Natur heraus, hier gibt es keine Ziele, Planungen oder festgelegte Endzustände“, erklärte er.



Das könnte Sie auch interessieren: Pilz bedroht Latschenkiefer: Projekt im Nationalpark Berchtesgaden soll Braunfleckenkrankheit erforschen



Damit sah auch IUCN-Vertreter Eick von Ruschkowski die Voraussetzungen für eine Anerkennung erfüllt. „Beide bayerischen Nationalparks haben sich über die Jahrzehnte zu regional verankerten Institutionen mit einer beachtenswerten gesellschaftlichen Relevanz entwickelt. Sie erfüllen alle internationalen Standards und bringen mit ihrer Bildungs-, Forschungs- und Erholungsarbeit einen erheblichen Mehrwert für ihre Region, Bayern, Deutschland und die internationale Gemeinschaft der Schutzgebiete.“





Anerkennung für Naturschützer





Ähnlich sah das Sebastian Gruber, Landrat von Freyung-Grafenau. Für ihn ist die Zertifizierung „ein herausragendes Ereignis, sowohl für den Nationalpark selbst, als auch für die Region. Es ist ein Stück weit verdienter Lohn für über fünf Jahrzehnte Naturschutz, aber auch bewährter Zusammenarbeit in der Region.“



Ein verdienter Lohn ist es auch für die Naturschützer in Berchtesgaden. Denn die „formulierten bereits um das Jahr 1900 das Ziel, hier einen ,Yellowstone-Nationalpark der Alpen’ einzurichten. Mit der Auszeichnung durch die IUCN wurde dieses Ziel erreicht“, sagte Baier.





Nationalparks als Schutz vor menschlichen Eingriffen





Die IUCN ist ein 1948 gegründeter internationaler Verband mit mehr als 1400 Mitgliedern. Unter anderem hat der Verband ein international anerkanntes System zur Einstufung von Schutzzonen entwickelt. In Deutschland gibt es insgesamt 16 Nationalparks, bislang hatte die IUCN davon bloß den hessischen Nationalpark Kellerwald-Edersee in der Kategorie II anerkannt. Weltweiter Vorreiter waren die USA, wo im Jahr 1872 der Yellowstone-Nationalpark unter Schutz gestellt wurde. Ursprungsidee war der Schutz weitgehend unberührter Wildnis vor menschlichen Eingriffen.

− rc/lby