Die bayerischen Landkreise schlagen Alarm und haben nun die „Alarmstufe rot“ ausgerufen. Denn das Geld ist knapp, der Umfang der Pflichtaufgaben steigt allerdings. Darunter die Jugendhilfe, deren „explodierende Kosten“ zahlreiche Landkreise zunehmend in Bedrängnis bringen würden. Warum diese Kosten so steigen, zeigt eine Umfrage in vier Landkreisen der Region.