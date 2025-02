Bayerns Kohleausstieg: Kritik von Aiwanger, Lob von Grünen

Raus aus der Kohle: In Bayern geht es auf diesem Weg einen wichtigen Schritt voran. Das wird unterschiedlich bewertet.

Bayerns letztes großes Kohlekraftwerk hätte aus Sicht von Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger länger in Betrieb bleiben können. „Die Logik des Kohleausstiegs schlägt nun auch in Bayern zu“, kritisierte der Freie-Wähler-Chef kurz vor der angekündigten Abschaltung des Kraftwerks in Zolling im Landkreis Freising am Freitag. Greenpeace Bayern und die Grünen im Landtag begrüßten die Abschaltung.

Das Steinkohlekraftwerk Zolling des Kraftwerksbetreibers Onyx Power stellt am Freitag den regulären Betrieb ein, bleibt aber bis 31. März 2031 in der Netzreserve, etwa für Dunkelflauten.

Mit 500 Megawatt habe das Kraftwerk fast die halbe Leistung des früheren Kernkraftwerks Isar 2, sagte Aiwanger. „Das Kohlekraftwerk ist damit eine sehr namhafte Energiequelle und hätte auch noch länger am Netz bleiben können.“ Für eine sichere Stromversorgung müsse nun der Ausbau wasserstofffähiger Gaskraftwerke vorangetrieben werden.

Wichtiger Meilenstein auf Weg zu Klimaneutralität

Bei Greenpeace heißt es hingegen, der Kohleausstieg in Bayern sei ein wichtiger Meilenstein Richtung Klimaneutralität 2040. Strom aus Wind und Sonne sei günstiger als die Energie aus teuer importierter Steinkohle, sagte Saskia Reinbeck von Greenpeace. Nach dem Ausstieg aus Atom und Kohle müsse der Freistaat nun den Gas-Ausstieg im Jahr 2035 planen.

„Sonne und Wind haben das letzte Kohlekraftwerk in Bayern aus dem Markt gedrängt. Das ist ein riesiger Erfolg der Energiewende“, sagte der für Energiepolitik zuständige Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig. Weitere 1,5 Millionen Tonnen aus der Kohleverstromung würden so dem Klima erspart.

Zolling bleibt in Reserve

Das Steinkohlekraftwerk Zolling soll nach Angaben einer Unternehmenssprecherin weiter Strom liefern, wenn etwa zu wenig Energie durch Wind oder Sonne im Netz ist. Das sei wichtig für Netzstabilität und Versorgungssicherheit.

Die 140 Beschäftigten bleiben auch nach der Einstellung des regulären Betriebs am Standort. Nicht zuletzt umfasse der Energiepark Zolling auch andere Anlagen, unter anderem ein Biomasseheizkraftwerk, sagte die Sprecherin.

Die Bundesnetzagentur hatte den Antrag des Kraftwerksbetreibers auf Stilllegung der Anlage genehmigt. In Zolling wurde laut Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ zuletzt jährlich etwa eine halbe Million Tonnen Steinkohle verbrannt.

