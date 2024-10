Bayerns Jägerpräsident Ernst Weidenbusch weist die Vorwürfe der bisherigen Verbandsjuristin Diane Schrems-Scherbarth zurück: „Im geschäftsführenden Präsidium besteht ein hohes Maß an Einigkeit und Geschlossenheit“, sagte Weidenbusch am Dienstag unserer Zeitung. Schrems-Scherbarth war am Wochenende von ihrem Amt zurückgetreten und hatte den Verbands-Chef scharf angegriffen.