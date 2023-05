Bayerns Grüne wollen gegen den Trend in die Regierung

Grünen-Landesdelegiertenkonferenz - Katharina Schulze und Ludwig Hartmann stehen während der Landesdelegiertenkonferenz auf der Bühne. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Mit einer gleichzeitig klima- und wirtschaftsfreundlichen Politik präsentieren sich Bayerns Grüne als Alternative zur Staatsregierung. Die Spitzenkandidaten werden auf dem Parteitag in Erlangen gefeiert. Doch die Umfragen sprechen eine andere Sprache.

Die bayerischen Grünen haben sich knapp fünf Monate vor der Landtagswahl auf ihrem Programmparteitag in Erlangen als ökologisch und ökonomisch bessere Alternative zur CSU-geführten Staatsregierung präsentiert. «Bayern hat eine Regierung verdient, die macht und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigt», sagte die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Katharina Schulze, in Erlangen.

Gemeinsam mit ihrem Fraktionschef-Kollegen Ludwig Hartmann tritt die 37-jährige Schulze als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl an. Ziel sei es, ein Wahlergebnis zu erzielen, das eine Regierungsbildung ohne die Grünen unmöglich machte, sagte Hartmann.

Derzeit sind die Grünen, die 2018 als größte Oppositionspartei in den Landtag eingezogen waren, allerdings von ihrem Ziel weit entfernt - die jüngste Umfrage sieht sie bei einem Stimmenanteil von 16 Prozent. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann bisher für die Fortsetzung seiner Wunschkoalition mit den Freien Wählern auf eine komfortable Mehrheit hoffen.

Schulze und Hartmann kritisierten vor allem die Energiepolitik der Staatsregierung und plädierten für eine klimafreundlichere Vorgehensweise mit deutlich schnellerem Ausbau von erneuerbaren Energien. Ziel müsse sein, die Stromherstellung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu bestreiten. «Das ist der nächste Schritt», sagte der 44-jährige Hartmann.

«Die CSU blockiert neue Windräder und verhindert billigen Strom», sagte Schulze. «Sie lässt zu, dass sich Bayerns Klima ungebremst aufheizt», kritisierte sie und fügte hinzu: «Weil Markus Söder und die CSU Energiewende einfach nicht können.» Söder verspreche den Menschen fälschlicherweise, sie könnten weiterhin fossile Heizanlagen in ihre Häuser einbauen. «Lasst Euch von Markus Söder keinen fossilen Schrott andrehen», sagte Hartmann.

Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer warf Söder und seiner CSU in diesem Zusammenhang «Hetze und Desinformation» vor. Mit gezielten Falschinformationen werde die erfolgreiche Klimapolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Misskredit gezogen. Die Kritik mehrerer Redner richtete sich auch gegen Verkehrs- und Bauminister Christian Bernreiter (CSU), der noch vor Kurzem Errungenschaften wie das 49-Euro-Ticket für «überflüssig» erklärt und sich als Landrat gegen den Einbau von Photovoltaik-Anlagen auf Schuldächern ausgesprochen habe.

Dem Wahlprogramm der bayerischen Grünen zufolge sollen pro Jahr in Bayern 1000 Solarenergie-Anlagen gebaut werden - auf Dächern, Fassaden, Parkplätzen. Im Staatswald sollen 200 Windräder entstehen. Ein staatliches Energieunternehmen soll die Bemühungen bündeln, die Wasserkraftwerke an Donach, Lech, Main und Isar sollen von dem Unternehmen Uniper zurückgekauft werden. Hartmann und Schulze sprachen sich konsequent für eine Bürgerbeteiligung bei der Energieversorgung aus.

Schulze, selbst Mutter eines Kleinkindes, will Kindern im Freistaat zur Geburt sogar einen Eigentumsanteil an Windrädern schenken. «Die Windräder im Staatswald gehören dann Bayerns Kindern», sagte die Spitzenkandidatin. Demnach solle jedes Baby im Freistaat einen 3000-Euro-Anteil an den Windrädern bekommen, und zum 18. Geburtstag eine «starke Rendite».

Schulze und Hartmann sprachen sich zudem für eine Solarpflicht nicht nur auf Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern, sondern auch bei Dachsanierungen von älteren Gebäuden aus. Bei den Betreibern von Windrädern und Freiflächen-Solaranlagen wollen sich die Grünen für vergünstigte Stromtarife für Anwohner einsetzen.

Die bayerischen Grünen hatten zum Auftakt ihrer Landesdelegiertenkonferenz in Erlangen am Freitag mit Malte Gallée (Bayreuth) und Henrike Hahn (München) ihre Spitzenkandidaten für die nächste Europawahl bestimmt. Bis Sonntag soll es neben Energiepolitik auch noch um die Themen, Wirtschaft, Soziales und Umwelt gehen. Am Sonntag wird vor der Schlussabstimmung über das Programm eine Rede der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang erwartet.

