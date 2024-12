Bayerns Grüne wählen Schäfer zur Spitzenkandidatin

Toni Hofreiter und Claudia Roth sind die wohl prominentesten bayerischen Grünen im Bundestag. Auf Listenplatz eins steht jedoch eine andere Abgeordnete.

Die Abgeordnete Jamila Schäfer zieht als Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen in den Bundestagswahlkampf. Knapp 90 Prozent der Delegierten stimmten in Hirschaid (Landkreis Bamberg) für die 31 Jahre alte Münchnerin. In ihrer Bewerbungsrede sagte sie, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehörten zusammen. Der Weg in die Klimaneutralität sei anstrengend, aber notwendig. Es sei wichtig, die Lasten gerecht zu verteilen.

Bei der Bundestagswahl 2021 war noch Kulturstaatsministerin Claudia Roth als Spitzenkandidatin der Grünen ins Rennen gegangen. Nun hatte sie aber bereits im Vorfeld angekündigt, für Listenplatz drei zu kandidieren.

© dpa-infocom, dpa:241214-930-317773/1