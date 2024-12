Bayerns Grüne gehen in Kampfformation: Roth feuert Breitseite gegen Söder ab

Bayerns Grünen formieren sich für den Bundestagswahlkampf: An der Spitze stehen nun offiziell Jamila Schäfer, Toni Hofreiter und Claudia Roth. Unter den ersten 15 auf der Liste setzten sich beim Parteitag auch zwei Politikerinnen und ein Politiker aus Ostbayern durch.









Bayerns Grünen ziehen mit dem Spitzen-Trio Jamila Schäfer, Toni Hofreiter und Claudia Roth in den Bundestagswahlkampf. Die 31 Jahre alte Schäfer wurde am Samstag erwartungsgemäß auf Platz eins der Landesliste gewählt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen zwei etablierte Bundespolitiker: Hofreiter, Chef des Europaausschusses im Bundestag, und Kulturstaatsministerin Roth.



Schon im Vorfeld hatte Roth angekündigt, sich nicht mehr als Spitzenkandidatin aufstellen zu lassen. Sechs Mal hatte sie zuvor Bayerns Grüne auf Listenplatz eins in den Wahlkampf geführt. Schäfers Nominierung sei ein Zeichen für den Übergang, „das finde ich gut“, sagte die 69-Jährige.



Schäfer hatte 2021 in München-Süd ein Direktmandat für die Grünen geholt – es war der einzige Stimmkreis, der nicht an die CSU ging. „Mich motiviert jeden Tag, insbesondere auch als junge Mutter, dass die kommenden Generationen ein Recht auf ein Leben in Frieden und Freiheit haben“, sagte sie. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehörten zusammen. Der Weg in die Klimaneutralität sei anstrengend, aber notwendig. Es sei wichtig, die Lasten gerecht zu verteilen.





Hofreiter bekräftigt Ukraine-Kurs





Hofreiter sagte, die Grünen hätten während ihrer Regierungsbeteiligung bürokratische Hemmnisse für erneuerbare Energien abgebaut: „So geht gute Wirtschaftspolitik.“ Deutschland brauche eine saubere Stahl- und eine saubere Chemieindustrie. „Wir haben noch viel vor.“



Zugleich betonte er die Rolle seiner Partei in der Ukraine-Politik: Die Grünen seien am klarsten, was die Unterstützung für das von Russland angegriffene Land betreffe. In diesem Konflikt brauche es Stärke. So bitter es sei – man müsse das überfallene Land mit Waffen unterstützen, bekräftigte er.



Roth sprach sich in ihrer Rede für Anstand und Fairness in der Politik aus – und griff CSU-Chef Markus Söder scharf an. Er zeige „pathologische Hetze“ gegen die Grünen. Gerade jetzt brauche es eine Politik für das Morgen. „Unsere Gesellschaft droht auseinanderzubrechen“, warnte sie.





Platz 7 für Tina Winklmann





Am ersten Tag der Nominierungsversammlung in Hirschaid präsentierten sich Bayerns Grüne geschlossen: Schäfer und Hofreiter erhielten rund 90 Prozent der Delegiertenstimmen, Roth etwa 91 Prozent. Die Oberpfalz und Niederbayern sind auf der Liste auf Platz 7 erstmals vertreten: Die Schwandorfer Bundestagsabgeordnete Tina Winklmann setzte sich dort mit 90,3 Prozent durch. Platz 9 sicherte sich die Landshuter Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger. Der Regensburger Abgeordnete Stefan Schmidt scheiterte zunächst klar bei der Kandidatur um Listenplatz 12, holte sich dann aber im knappen Rennen im zweiten Wahlgang Listenplatz 14. Er gab sich nach dem persönlichen Nerventest gelöst und zuversichtlich, dass es für ihn erneut für ein Mandat reicht. „Stand heute mache ich mir erhebliche Hoffnungen.“





Videogruß von Kanzlerkandidat Habeck





In aktuellen Umfragen liegen die Grünen im Freistaat derzeit unter dem Bundestagswahlergebnis von 2021: Die damals 14,1 Prozent brachten 19 Mandate. 2025 greift allerdings erstmals auch die Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags, die allen Parteien Sitze kosten wird.



Beim Listenparteitag in Hirschaid war viel Kampfgeist zu spüren. Kanzlerkandidat Robert Habeck motivierte per Videobotschaft aus der Ferne: „Raus aus den Hallen, raus auf die Straßen!“

dpa/is