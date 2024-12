Bayern verstärkt nochmals Sicherheit auf Weihnachtsmärkten

Bayerns Staatsregierung hat auf die tödliche Attacke von Magdeburg reagiert. Die Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten wurde noch einmal aufgestockt. Auch Österreich verschärft Sicherheitsvorkehrungen.









Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für die letzten Tage der Weihnachtsmärkte in Bayern nach der tödlichen Attacke von Magdeburg eine „massive Präsenz“ von Polizei angekündigt. Die Freude, die Märkte zu besuchen, solle dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. „Unser Ziel ist es, unseren Christkindlesmarkt, unsere Märkte, die wir in Bayern haben, noch sicherer zu machen“, sagte Söder bei einem Besuch des weltweit berühmten Nürnberger Christkindlesmarktes, einem der größten und bekanntesten Weihnachtsmärkte des Landes.



Söder sprach den Helfern und Einsatzkräften von Magdeburg seinen Dank aus und übermittelte den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl. Er hoffe auf eine schnelle Aufklärung der Hintergründe der Attacke.





Herrmann: noch mehr Polizei auch für Menschen sichtbar





In Bayern existiere bereits ein engmaschiges Sicherheitskonzept für die Weihnachtsmärkte, das von Innenministerium, Polizei und Kommunen gemeinsam erarbeitet worden sei. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, bereits seit Jahren seien kontinuierlich die Sicherheitskonzepte ausgebaut und in entsprechende Technik investiert worden.



In der Nacht sei entschieden worden, noch einmal zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Verfügung zu stellen. Somit werde noch mehr Polizei auch für die Menschen sichtbar. „Es gibt keinen Anlass, Weihnachtsmärkte nicht zu besuchen“, sagte Herrmann. Er betonte aber auch, dass eine hundertprozentige Sicherheit nie garantiert werden könne.



Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) betonte, für den Christkindlesmarkt gebe es derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung. Der Markt bleibe geöffnet. Planmäßig soll das Treiben in der Nürnberger Innenstadt erst am Heiligen Abend enden. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte, die Sicherheitskonzepte seien noch einmal neu justiert worden.





Polizei passt Sicherheitskonzept in Mittelfranken und der Oberpfalz an





Helmut Träg teilt aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Samstagmittag in einer Pressemeldung mit, dass „die Polizei ihre bereits hohe Präsenz nochmals erhöhen wird, um auch weiterhin einen sicheren Aufenthalt für alle auf den örtlichen Weihnachtsmärkten gewährleisten zu können“. Die Sicherheitskonzepte seien geprüft und angepasst worden. Nach dem Vorfall in Magdeburg betont Träg aber auch: „Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Oberpfälzer Weihnachtsmärkte vor.“



Ein ähnliches Statement kommt auch von dem Polizeipräsidium Mittelfranken. Hier wird die Polizei durch uniformierte als auch zivile Polizeikräfte, verstärkt. „ Alle eingesetzten Kräfte sind und bleiben wachsam um so jeder Besucherin und jedem Besucher einen sicheren und besinnlichen Weihnachtsmarktbesuch zu ermöglichen“, heißt es. Das Polizeipräsidium Mittelfranken stehe weiterhin im ständigen Austausch mit den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte und anderen Sicherheitsbehörden. Auch für Mittelfranken gebe es aktuell keine Hinweise auf eine konkret vorhandene Gefährdungslage.





Auch Österreich verschärft Sicherheitsvorkehrungen





Auch die Behörden in Österreich haben die Sicherheitsvorkehrungen an einigen Weihnachtsmärkten verschärft. In Linz hieß es, es gebe weitere „technische Sicherungsmaßnahmen“. In mehreren Bundesländern verkehren nun mehr Polizeistreifen.



In Wien wurden die Sicherheitsmaßnahmen „auf hohem Niveau intensiviert“, wie die Polizei mitteilte. Sie verwies darauf, dass in Österreich seit Oktober 2023 – nach dem Terrorangriff auf Israel – die Terror-Warnstufe 4 gelte. Das ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Vielerorts sind Beamte in Zivil im Einsatz.



Generell seien die Weihnachtsmärkte bereits gut geschützt, teilte das Innenministerium mit. Dies zeige ein Vorfall am Freitag in Wien, als eine bewaffnete Person mit finnischer Staatsbürgerschaft festgenommen worden sei.





