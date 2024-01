Bayern-Verfassungsschutz: AfD-Verbot löst Probleme nicht

Bayerns Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner sieht in einem Verbot der AfD keine Lösung für die wachsende Zahl an Rechtsextremisten in Deutschland. Wenn eine Partei aufgelöst sei, blieben die Gedanken in den Köpfen, sagte er am Freitag im Bayerischen Rundfunk. Ein Verbotsverfahren ersetze daher auch nicht die notwendige politische Auseinandersetzung. Grundsätzlich steht Körner dem Verbotsverfahren skeptisch gegenüber: „Ein entsprechendes Verfahren hätte sehr, sehr hohe Hürden“ und es „wäre verheerend, wenn ein solches Verfahren letztendlich nicht gewonnen werden könnte“.

Körner zeigte sich besorgt über den immer stärker werdenden Rechtsextremismus in Deutschland: „Wir stellen ein immer größer werdendes Übergangsfeld zwischen Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Anhängern von Verschwörungstheorien, Reichsbürgern und mit dem Staat Unzufriedenen fest. Hierdurch weitet sich der Raum des Sagbaren immer weiter aus und Ideologie und Sprachelemente aus dem Bereich des Rechtsextremismus werden in immer größeren Bereichen innerhalb der Gesellschaft anschlussfähig.“

Hinz komme, so Körner, dass auf der anderen Seite auch so eine „gewisse Gleichgültigkeit gegenüber rechtsextremistischen Gruppen“ entstehe. „Wenn ein Großteil der Wähler der AfD selbst sagt, dass es ihnen egal sei, ob die von ihnen gewählte Partei als rechtsextremistisch eingestuft wird.“

Immer mehr Menschen würden sich außerdem „ins Privaten zurückziehen“ und wüssten gar nicht mehr zu schätzen, wie wichtig Freiheit sei: „Es ist so, dass tatsächlich die ganzen Freiheiten des Grundgesetzes wie Reisefreiheit, wie Meinungsfreiheit so selbstverständlich geworden sind, dass in der Gesellschaft das Bewusstsein verloren gegangen ist, dass ich tagtäglich für diese Rechte kämpfen muss.“ Er forderte daher die Mitte der Gesellschaft auf „klarer und öffentlich Position gegen Extremismus“ zu beziehen.

