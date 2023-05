Bayern und Tschechien Freundschaft: Festakt in Grenzregion

Bayerisch-Tschechische Freundschaftswoche - Ulrich Pötzsch (l-r), Oberbürgermeister von Selb, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, Petr Pavel, Präsident von Tschechien, und seine Frau Eva Pavlova besuchen die Eröffnungsfeier der bayerisch-tschechischen Freundschaftswoche. - Foto: Chaloupka Miroslav/CTK/dpa

Gemeinsam mit dem tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in Selb die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen eröffnet. Söder sprach von einem Treffen im Herzen von Europa. So viel Versöhnung und so viel Freundschaft sei nach dieser Vergangenheit ein wichtiges Signal in diesen Zeiten, sagte Söder.

Der tschechische Präsident Petr Pavel sagte zum Festakt in der oberfränkischen Grenzstadt, die bayerisch-tschechischen Beziehungen seien so gut wie. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von großem Engagement auf beiden Seiten. Pavel ist in der Grenzregion aufgewachsen und schilderte, wie er den früheren Eisernen Vorhang in seiner Jugend selbst als trennendes Element erlebte.

Mit den Freundschaftswochen in der Grenzregion rund um Selb (Landkreis Wunsiedel) wollen Bayern und Tschechien zwölf Wochen lang ihre Freundschaft feiern und vertiefen. So sind etwa ein gemeinsames Essen an einer «Freundschaftstafel», Konzerte und Sportveranstaltungen bis in den August geplant.

Durch den Eisernen Vorhang waren die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen Bayern und dem heutigen Tschechien über Jahrzehnte unterbrochen. Seit Anfang der 90er Jahre nähern sich die Regionen wieder an.

