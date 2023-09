Bayern-Trio vor Rückkehr gegen Leipzig: «Stachel sitzt»

Thomas Tuchel - Trainer Thomas Tuchel von München nimmt an einer Pressekonferenz teil. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Minjae Kim und Dayot Upamecano dürften dem FC Bayern wieder zur Verfügung stehen. Auch Thomas Müller trainiert wieder. Nach zwei Niederlagen gegen RB Leipzig wollen die Münchner «den Spieß» umdrehen.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel bieten sich für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig wieder mehr personelle Alternativen. Die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano haben ebenso wie Offensivspieler Thomas Müller nach Verletzungen wieder mit der Mannschaft trainiert. «Unter Vorbehalt» könne das Trio in den Kader zurückkehren, sagte Tuchel am Freitag.

Kim, Upamecano und Müller hatten tags zuvor wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Die Einheit war kurz nach dem 4:0 im DFB-Pokal gegen Preußen Münster aber nicht besonders intensiv, beim Trio seien aber «keine Reaktionen» aufgetreten. In Münster mussten noch Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Außenverteidiger Noussair Mazraoui im Abwehrzentrum aushelfen. Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie) und Serge Gnabry (Unterarmbruch) fehlen gegen Leipzig aber definitiv.

Nach einem 1:3 am 33. Spieltag der vergangenen Bundesligasaison und dem 0:3 im August im Supercup jeweils vor heimischer Kulisse wollen die Münchner gegen Leipzig wieder zurückschlagen. «Der Stachel sitzt erstmal», räumte Tuchel ein. «Der Zeitpunkt ist gekommen, um den Spieß umzudrehen.» Die Stärken der Leipziger erkenne er zwar an, sagte der Bayern-Coach weiter, «wir sind trotzdem selbstbewusst genug, um nach Leipzig zu fahren und gewinnen zu wollen».

© dpa-infocom, dpa:230929-99-379253/3