Bayern-Transfer von Sacha Boey steht kurz bevor

Die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Sacha Boey hängt laut Thomas Tuchel nur noch am Medizincheck. Der 23-Jährige wird beim FC Bayern dringend gebraucht.

Der Transfer von Rechtsverteidiger Sacha Boey zum FC Bayern München ist fast perfekt. „Es ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten“, bestätigte Trainer Thomas Tuchel am Samstag bei Sky vor dem Spiel beim FC Augsburg. Mit Bezug auf die obligatorische medizinische Untersuchung fügte der 50-Jährige an: „Manche Dinge entscheiden sich in der Röhre.“ Boey (23) kommt von Galatasaray Istanbul, soll sich bereits in München befinden und Medienberichten zufolge knapp 30 Millionen Euro Ablöse kosten.

Tuchel muss beim Fußball-Rekordmeister große Personalprobleme moderieren, besonders in der Abwehr. Am Samstag fehlten zusätzlich Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter), als Rechtsverteidiger muss Linksfuß Raphaël Guerreiro aushelfen. Auf die Frage, ob der Portugiese das könne, antwortete Tuchel: „Muss er. Er ist schlau, es geht nicht anders.“

Er nehme es, „wie es kommt“, sagte Tuchel. „Alles andere macht keinen Sinn. Wir haben eine gute Aufstellung und hoffentlich die richtige Einstellung.“ Auf die Frage, ob für den Notfall sein eigener Spielerpass noch gültig sei, antwortete der Trainer: „Hoffentlich nicht.“

