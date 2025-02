Bayern-Training vor Celtic ohne Torjäger Kane

Harry Kane fehlt bei der abschließenden Champions-League-Übungseinheit des FC Bayern vor dem Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Zwei Rückkehrer stehen dafür wieder auf dem Platz.

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining vor dem Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow in der Champions League ohne Harry Kane bestritten. Der Torjäger fehlte bei sonnig-kaltem Winterwetter während der Einheit auf dem Vereinsgelände auf dem Platz. Als Grund wurde vom deutschen Fußball-Rekordmeister Belastungssteuerung genannt.

Kane hatte am vergangenen Samstag das Bundesliga-Topspiel (0:0) bei Bayer Leverkusen angeschlagen beendet. Einmal erwischte es ihn am Kiefer, zudem bekam der Engländer einen Schlag aufs Bein. Kane soll aber am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim Kampf um den Achtelfinaleinzug in der Allianz Arena dabei sein.

Das Hinspiel in Schottland hatten die Bayern in der vergangenen Woche nach Toren von Kane und Michael Olise mit 2:1 gewonnen. Mittelfeldspieler João Palhinha war am Montag beim Training nach einer Erkrankung ebenso wieder dabei wie Außenverteidiger Alphonso Davies nach einem Muskelfaserriss.

