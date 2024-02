Bayern-Trainer Tuchel wieder fit: „Alles gut“ nach Infekt

Bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist nach überstandenem Infekt der eigenen Aussage zufolge wieder „alles gut“. Der 50-Jährige kam am Samstag noch mit Maske zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach an. „Normalerweise sollte ich nicht mehr ansteckend sein“, sagte Tuchel bei Sky. Dennoch ginge Vorsicht vor.

Angesteckt habe er sich womöglich im Trainerbüro. „Da ging ein Virus um“, fügte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters an. Ob seine Stimme für 90 Minuten reiche, sei gar nicht so wichtig. In der vollen Allianz Arena „hört mich ja eh keiner“, sagte Tuchel mit einem Lächeln.

