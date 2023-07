Janina Leitzig - Bayerns Torhüterin Janina Leitzig (M) kann den Treffer zum 1:2 nicht verhindern. - Foto: Silas Stein/dpa

Torhüterin Janina Leitzig verlässt den FC Bayern München und wechselt fest zu Leicester City. Nachdem die 24-Jährige in der vergangenen Rückrunde bereits an den englischen Fußball-Erstligisten ausgeliehen war, hat sie dort nun einen festen Vertrag unterschrieben. Dies teilten die Bayern am Freitagnachmittag mit. Leitzig war am Ende der vergangenen Spielzeit von Leicesters Fans und ihren Teamkolleginnen zur Spielerin der Saison gewählt worden.

© dpa-infocom, dpa:230707-99-322226/2