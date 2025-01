Bayern tauschen 2024 fast elf Millionen Mark gegen Euro ein

Immer noch wird viel D-Mark eingetauscht - Die Bundesbank tauscht alte D-Mark-Scheine in Euro um (Archivbild) - Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Bis heute bergen Archäologen immer wieder Münzen aus Antike und Mittelalter. Forscher kommender Jahrhunderte werden mit einiger Wahrscheinlichkeit auch auf vergessene D-Mark stoßen.

Fast ein Vierteljahrhundert nach der Einführung des Euro-Bargelds lagert in bayerischen Haushalten und Unternehmen offenkundig immer noch eine große Zahl alter D-Mark-Scheine und Münzen: Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat knapp 10,3 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht, mehr als in jedem anderen Bundesland. Exakt waren es 10.296.865,63 Mark, wie aus Zahlen der Bundesbank hervorgeht. Dafür erhielten die Besitzer knapp 5,3 Millionen Euro.

Bayerischer Anteil überdurchschnittlich hoch

Die eingetauschte Summe entspricht fast einem Fünftel des deutschlandweiten Betrags von knapp 53,2 Millionen Mark beziehungsweise 27,2 Millionen Euro. Der bayerische Anteil war damit ebenso wie 2023 überdurchschnittlich hoch, denn in Bayern wohnt nur etwas mehr ein Sechstel der deutschen Bevölkerung. Im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen wurden gut 10 Millionen Mark in Euro getauscht.

Der Umtauschkurs liegt seit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung unverändert bei 1,95583 Mark für einen Euro. Dementsprechend verliert auch die D-Mark im Laufe der Jahre wegen der Inflation immer weiter an Wert.

Weltweit 12,2 Milliarden Mark nicht eingetauscht

Laut Bundesbank sind nach wie vor 12,2 Milliarden Mark-Bargeld nicht eingetauscht worden, Restbestände dürfte es praktisch auf der ganzen Welt geben. Die Zentralbanker rechnen aber auch nicht damit, dass dieses Geld jemals vollständig abgeliefert werden wird. „Manches D-Mark-Bargeld dürfte bewusst verwahrt werden, anderes versteckt und dann vergessen worden sein“, sagte Vorstandsmitglied Burkhard Balz. „Zudem gehen wir davon aus, dass ein Teil des Geldes unwiederbringlich verloren oder sogar vernichtet wurde.“

Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen.

