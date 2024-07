Bayern startet auswärts - Leverkusen-Kracher zur Wiesn

Die Spielpläne für die 1. und 2. Liga sind veröffentlicht. Für den FC Bayern geht es auswärts los. Meister Leverkusen kommt an einem besonderen Wochenende zum Top-Duell nach München.

Der FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison und darf sich auf ein Oktoberfest-Topspiel gegen Meister Bayer Leverkusen freuen. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Vorstellung des Spielplans für 2024/25 bekannt. Demnach gastiert die Bayer-Truppe, die die Münchner nach zuvor elf Meistertiteln entthront hatte, am letzten September-Wochenende und damit mitten zur Wiesn-Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt.

Los geht es für die Bayern am 24./25. August auswärts in Wolfsburg, eine Woche später folgt das erste Heimspiel unter Neu-Coach Vincent Kompany gegen den SC Freiburg. Das Freistaat-Derby gegen den FC Augsburg steigt in der Hinrunde zwischen dem 22. und 24. November in der Allianz Arena - nur eine Woche später geht es zum Klassiker gegen den BVB nach Dortmund. Die Saison endet für die Bayern am 17. Mai mit einem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Franken-Derbys im Oktober und März

Die Augsburger starten mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die Saison. Gleich drei der ersten vier Liga-Partien finden in der WWK Arena statt, nämlich auch noch gegen Aufsteiger FC St. Pauli (13.-15. September) und eine Woche später gegen den FSV Mainz 05. Am 34. und letzten Spieltag empfängt der FCA den 1. FC Union Berlin.

Die 2. Bundesliga beginnt für den 1. FC Nürnberg am ersten August-Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC, ehe der Heim-Auftakt gegen den FC Schalke 04 folgt. Die Franken-Derbys gegen die SpVgg Greuther Fürth sind am 9. Spieltag (18.-20. Oktober) zunächst in Fürth und am 26. Spieltag (14.-16. März) in Nürnberg eingeplant. Fürth empfängt zum Ligastart Aufsteiger Preußen Münster.

Für Jahn Regensburg steht nach der Rückkehr in das deutsche Fußball-Unterhaus zunächst ein Auswärtsspiel in der Hauptstadt bei Hertha BSC an - am 2. Spieltag empfangen die Oberpfälzer dann Greuther Fürth.

