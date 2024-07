Bayern starten mit Leistungsdiagnostik in Saisonvorbereitung

Bayern München startet in die Sommervorbereitung. Zunächst stehen Leistungstests an, dann erst Einheiten auf dem Platz. Etliche Stars werden aber zunächst noch fehlen.

Am Tag nach dem EM-Finale startet der FC Bayern offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison. Heute und am Dienstag stehen beim deutschen Fußball-Rekordmeister von Neu-Coach Vincent Kompany zunächst Leistungsdiagnosen und andere Fitnesstests auf dem Programm. Das erste gemeinsame Training auf dem Platz an der Säbener Straße ist erst für den Mittwoch (15.30 Uhr) vorgesehen.

Wie traditionell im Sommer - vor allem nach großen Turnieren - müssen die Münchner vorerst auf etliche Stars verzichten. Darunter sind vor allem die Akteure, die bei der Europameisterschaft im Einsatz waren; allen voran Harry Kane vom Finalisten England. Auch die DFB-Profis um Kapitän Manuel Neuer haben noch länger Urlaub, ebenso ausländische Nationalspieler wie Matthijs de Ligt. Ob der Niederländer überhaupt nach München zurückkehrt, ist offen: Der Abwehrspieler könnte Berichten zufolge demnächst zu Manchester United nach England wechseln.

Dier, Gnaby und Co. schon im Training

Bereits in den vergangenen Tagen waren einige Bayern-Spieler wie Eric Dier, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro, Sven Ulreich oder Bryan Zaragoza vorzeitig ins Training eingestiegen. Auch Trainer Kompany inspizierte am Freitag schon mal die Plätze an der Säbener Straße und blickte bei einer Einheit vorbei. Er plauderte kurz mit den anwesenden Profis - am Mittwoch wird der belgische Ex-Profi dann erstmals das Kommando übernehmen.

Nach den Anfangstagen in München reist das Team vom 22. bis 24. Juli zu einem dreitägigen Trainingslager an den Tegernsee, wo dann zum Abschluss ein erstes Testspiel gegen den FC Rottach-Egern ansteht. Am 28. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren, ehe es vom 31. Juli bis 5. August auf Sommerfernreise nach Südkorea geht.

Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.

