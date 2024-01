Bayern-Sportdirektor Freund kündigt zeitnahe Transfers an

Radu Dragusin oder Eric Dier? Rund um den FC Bayern wird in diesem Transferfenster mal wieder viel spekuliert. Nun äußert sich Sportdirektor Christoph Freund.

Die Fans des FC Bayern dürfen zeitnah neue Spieler im Kader des deutschen Fußball-Meisters erwarten. Der Club sei „gerade dabei, den ein oder anderen Deal zu fixieren“, sagte Sportdirektor Christoph Freund in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Streamingdienstes DAZN. Vor allem in der Defensive wollen die Münchner nachlegen. Öffentlich spekuliert wird etwa über eine Verpflichtung von Radu Dragusin (21) vom CFC Genua oder dem bald 30 Jahre alten Eric Dier von Tottenham Hotspur.

„Die ersten vier, fünf Wochen im Januar fehlen uns mit Noussair Mazraoui und Minjae Kim zwei Spieler, die beim Afrika-Cup beziehungsweise Asien-Cup sind. Darum haben wir schon seit längerem einige Namen diskutiert“, erklärte Freund die Sorgen in der Defensive. Es sei aber immer eine Frage der Umsetzbarkeit, einen Wechsel zu konkretisieren.

Mega-Transfers wie jenen von Stürmer Harry Kane, der die Münchner im Sommer die Rekord-Ablösesumme von 100 Millionen Euro gekostet hatte, schloss Freund nicht aus. „Wenn alles zusammenpasst, sich alle sicher sind, dass das der Mannschaft so viel geben könnte, dann wird das vielleicht immer wieder Mal der Fall sein“, sagte er.

