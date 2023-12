Die Achtelfinalspiele des FC Bayern München in der Champions League gegen Lazio Rom sind terminiert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister absolviert sein Hinspiel am Mittwoch, 14. Februar. Das Rückspiel in der Allianz Arena findet am Dienstag, 5. März, statt. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

© dpa-infocom, dpa:231218-99-341659/2