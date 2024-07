Bayern: Regen und Wolken dominieren das Wetter diese Woche

Wetter in Oberfranken - Regen und Wolken haben diese Woche die Oberhand in Bayern, wenn es um das Wetter geht. - Foto: Daniel Vogl/dpa

Überwiegend regnerisch, meist bewölkt und wenig Sonne - der Deutsche Wetterdienst kündigt in Bayern eine wechselhafte Woche an.

München (dpa/lby) - Ein Mix aus Regen, Wolken und Sonne soll diese Woche über Bayern ziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt temperaturmäßig maximal 22 Grad voraus. Mit teils stärkerem Wind kann also mit einer eher erfrischenden Woche im Freistaat gerechnet werden.

Zum Wochenstart soll es noch ein letztes Mal in großen Teilen Bayerns regnen und teils auch gewittern. Erst in der Nacht sollen die Gewitter nachlassen. Wo es gewittert, kann es dem DWD nach auch Starkregen, Sturmböen und Hagel geben. An den Alpen kann die Sonne vorbeischauen.

Der Dienstag starte zwischen Donau und Alpen mit etwas Sonne. Laut DWD ziehen dann Wolken auf und verdecken die Sonne. Außerdem wird mit stärkerem Wind gerechnet. Von Nachmittag an bis in die Nacht hinein soll es leicht regnen.

Auch der Mittwoch starte mit vielen Wolken, im Verlauf des Tages soll es mehr Regen und Schauer geben. Der Wind lässt den Wetterexperten zufolge im Vergleich zu den Vortagen etwas nach. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 19 Grad.

Der Donnerstag soll leicht regnerisch und bewölkt bleiben, manchmal sollen sich die Wolken aber auch lichten. In Franken können Windböen aufziehen. Zum Freitag soll der Regen über die Alpen ziehen und dem restlichen Teil des Freistaats eine Regenpause geben.

