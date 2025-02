Bayern profitiert von KfW-Milliarden - auch für Heizungen

Thermostat an einem Heizkörper - Die Förderung des Bundes zur Modernisierung kommt in Bayern extrem gut an. 3,8 Milliarden Euro flossen zur Energiewende 2024 in den Freistaat - kein Bundesland erhielt mehr Geld der KfW-Förderbank. (Illustration) - Foto: Thomas Banneyer/dpa