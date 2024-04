Bayern ohne Neuer und Sané: Rotation mit sieben Wechseln

Raphael Guerreiro - Münchens Raphael Guerreiro in Aktion. - Foto: Tom Weller/dpa

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League baut Bayern-Trainer Tuchel sein Team im großen Stil um. Sieben Wechsel nehmen die Münchner gegen Köln vor.

Der FC Bayern München bestreitet die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal ohne Kapitän Manuel Neuer und Leroy Sané. Anstelle des Fußball-Nationaltorhüters, der nach dem 2:2 beim FC Arsenal angeschlagen war, steht Sven Ulreich am Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln im Tor.

Mit Sané hatte Trainer Thomas Tuchel, der sich die Partie gesperrt aus einer Loge anschauen will, wegen dessen Schambeinproblemen für das Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Rheinländer ohnehin nicht geplant.

Im Vergleich zum 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am vergangenen Dienstag änderte Tuchel die Startelf auf insgesamt sieben Positionen. Noussair Mazraoui, Raphaël Guerreiro und Aleksandar Pavlovic sollen Rhythmus für ein mögliches Mitwirken in der Königsklasse aufnehmen. In der Offensive bekommt Mathys Tel neben Kingsley Coman eine Bewährungschance.

Der gegen Arsenal nicht eingesetzte Thomas Müller führt die Mannschaft in Abwesenheit von Neuer als Kapitän an. Bei Neuer soll nach dessen Adduktorenverletzung laut Club-Angaben „kein Risiko“ eingegangen werden. Viel belastete Spieler wie Jamal Musiala oder Leon Goretzka bekommen gegen Köln eine Pause.

FC-Trainer Timo Schultz verändert seine Anfangsformation auf zwei Positionen. Jacob Christensen ersetzt den gelb-gesperrten Eric Martel. Faride Alidou rückt für den verletzten Angreifer Davie Selke in die Startelf.

