Bayern München lässt Alba Berlin keine Chance

Das deutsche Duell in der Euroleague ist frühzeitig entschieden. Alba Berlin kann nur ein Viertel mit Bayern München mithalten.

Die Basketballer von Bayern München haben das deutsche Duell mit Alba Berlin in der Euroleague klar für sich entschieden. Der deutsche Meister setzte sich gegen stark ersatzgeschwächten Berliner 115:86 (59:40) durch. Die Bayern feierten den siebten Sieg im zehnten Spiel, Alba bleibt Schlusslicht. Bester Berliner Werfer war Matteo Spagnolo mit 23, bei den Bayern überragte Carsen Edwards mit 25 Punkten.

Den Gästen war der Schwung aus dem völlig überraschenden 105:101-Erfolg am Dienstag gegen Mailand deutlich anzusehen. Alba hielt gut mit, ging Ende des ersten Viertels sogar mit 24:23 in Führung. Es sollte allerdings die Einzige in der Partie bleiben. Denn dem Berliner Rumpfteam ging schon im zweiten Abschnitt die Puste aus. Ein 9:0-Lauf der Bayern war der Startschuss. Denn anschließend überrollten die Bayern das Berliner Rumpfteam.

