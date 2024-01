Bayern mit Stotterstart in Basel: „Hätten gerne gewonnen“

Dieser Jahresauftakt war mäßig. Der FC Bayern muss sich mit einem 1:1 im Test gegen den FC Basel begnügen. Ein 18-Jähriger wendet im St. Jakob-Park eine Niederlage ab.

Das war ein mäßiger Start ins neue Jahr. Noch ohne die von Trainer Thomas Tuchel dringend gewünschten Defensiv-Zugänge musste sich der FC Bayern München im einzigen Testspiel vor der Fortsetzung der Bundesliga-Saison nach einer mäßigen Leistung mit einem 1:1 (0:0) gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel begnügen. Am kommenden Freitag beginnt für die Bayern im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim die Jagd auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen.

Der eingewechselte Nachwuchsakteur Noel Aseko Nkili (18) wendete am Samstag in der 70. Minute mit einem abgefälschten Schuss eine Niederlage der vor der Pause dominanten, aber torlosen Bayern ab. Juan Gauto hatte zuvor im mit 36 000 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park die Führung für die Gastgeber erzielt. Der auch erst 18-jährige Lovro Zvonarek verpasste in der Schlussphase bei einem Pfostenschuss das Münchner Siegtor (84.).

„Wir hätten gerne gewonnen, das muss auch unser Anspruch sein. Aber es war ein Testspiel“, sagte Tuchel. „Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns, aber natürlich wollten wir das Spiel gewinnen“, sagte Kapitän Manuel Neuer, der zur Pause von Sven Ulreich im Tor abgelöst wurde.

Der personelle Engpass im Defensivbereich mit dem zusätzlichen Ausfall von Konrad Laimer (Kniebeschwerden) führte dazu, dass Tuchel zum Jahresauftakt Nationalspieler Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite aufstellte. Im defensiven Mittelfeld besetzten wie schon zuletzt Youngster Aleksandar Pavlović und Raphael Guerreiro die Doppel-Sechs.

Leon Goretzka saß zunächst auf der Bank. Nach der Pause kam der Nationalspieler dann als Innenverteidiger zum Einsatz. Ulreich musste nach einem Stellungsfehler von Goretzka sogar das 0:2 verhindern (65.). Die Bayern hatten in den ersten 45 Minuten dominiert. Es fehlte aber bei Chancen von Thomas Müller (16.) und Harry Kane (18.) der erfolgreiche Abschluss.

„Wir waren zu wenig gierig in der Box, um aus den Möglichkeiten Kapital zu schlagen, sonst hätten wir die erste Hälfte klar gewinnen müssen“, kommentierte Tuchel.

© dpa-infocom, dpa:240106-99-513060/4