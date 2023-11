Bayern mit Müller, Guerreiro und Tel gegen Kopenhagen

Thomas Müller darf beim FC Bayern wieder von Beginn an ran. Der Routinier ist einer von vier neuen Profis in der Startelf. Ein Trio fällt gegen Kopenhagen aus.

Der FC Bayern bestreitet das Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen mit Thomas Müller, Mathys Tel und Raphael Guerreiro in der Startformation. Neuzugang Guerreiro läuft damit am Mittwoch erstmals in Europas Fußball-Königsklasse für die Münchner auf. Neu im Vergleich zum 1:0 gegen den 1. FC Köln ist auch Alphonso Davies.

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel gegen den dänischen Meister auf Minjae Kim (Hüftprellung), Eric Maxim Choupo-Moting (Kniegelenk-Probleme) und Noussair Mazraoui (Magen-Darm-Infekt). Zunächst auf der Bank sitzt der viel belastete Leroy Sané. Nach den neuen Ausfällen hat Tuchel nur fünf Feldspieler als Ersatz. Matthijs de Ligt und Jamal Musiala fehlen weiterhin.

Angeführt wird das Team auch diesmal von Kapitän Manuel Neuer. Der 37 Jahre alte Torwart hatte am Tag vor dem Spiel seinen Vertrag bis zum Sommer 2025 verlängert.

Die Münchner stehen bereits als Achtelfinalist und Gruppensieger fest. Gegen Kopenhagen geht es auch um Rekordbilanzen. Seit 38 Gruppenspielen sind die Bayern unbesiegt, zuletzt gab es dabei gar 17 Siege am Stück.

© dpa-infocom, dpa:231129-99-123159/2