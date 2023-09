Bayern mit Kimmich und Müller gegen Leverkusen: Ohne Coman

Fußball - Ein Fußballspieler spielt den Ball. - Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen mit Joshua Kimmich und Thomas Müller in der Startformation. Der zuletzt beim Fußball-Nationalteam angeschlagen pausierende Kimmich wurde rechtzeitig für die Partie am Freitagabend in München fit. Müller, der beim 2:1 gegen Frankreich als Torschütze glänzte, bekam von Trainer Thomas Tuchel den Vorzug vor Jamal Musiala. Der Nationalspieler sitzt nach einem auskurierten Muskelfaserriss zunächst auf der Bank.

«Jetzt sofort ins nächste Spiel von Anfang an, das ist nicht verantwortlich. Er kommt von der Bank, maximal eine Halbzeit», sagte Tuchel bei DAZN vor dem Spiel über Musiala. Kimmich, der in der Nationalmannschaft gegen Japan (1:4) als Rechtsverteidiger gespielt hatte, werde bei den Bayern wieder auf der Sechser-Position im Mittelfeld spielen.

Nicht im Kader des deutschen Meisters steht Kingsley Coman. Der französische Flügelspieler fehlt aufgrund von muskulären Beschwerden. Gegen Deutschland hatte er am vergangenen Dienstag in Dortmund noch gespielt.

Bei Tabellenführer Leverkusen läuft Robert Andrich im defensiven Mittelfeld an der Seite von Granit Xhaka auf. Nach seinen Reisestrapazen ist der Argentinier Exequiel Palacios im Kader von Trainer Xabi Alonso als möglicher Einwechselspieler dabei.

