Bayern mit Kane gegen Leipzig - „Einer der besten der Welt“

Der Torjäger ist beim FC Bayern zurück. Nach dem 1:2 in Mainz soll Harry Kane die Münchner gegen Leipzig zu einem Sieg schießen. Vincent Kompany hebt noch einmal hervor, was Kane so wertvoll macht.

Der FC Bayern München kann im Jahres-Finale wieder auf Stürmerstar Harry Kane zurückgreifen. „Ich werde nicht sagen, ob er anfängt oder nicht. Das Abschlusstraining ist noch wichtig heute. Wenn alles gut läuft, spielt er morgen auf jeden Fall eine Rolle“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1/DAZN) gegen RB Leipzig.

Zurück im Training ist auch Außenverteidiger Alphonso Davies, der wie Kane wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen war. Er ist wie voraussichtlich auch Serge Gnabry nach Knieproblemen ein Kandidat für das Spiel gegen die Leipziger. Gnabry habe allerdings nur wenig trainiert, sagte Kompany.

Pause ist „sehr gut“

„Es war gut, auch einige Spieler wieder im Training zu haben“, sagte der belgische Coach. „Am 2. Januar werden noch mehr Spieler dazukommen. Deshalb ist die Pause jetzt auch sehr gut.“ Fehlen werden im Heimspiel gegen Leipzig Manuel Neuer (Rippenbruch), Hiroki Ito (Aufbautraining nach Mittelfußbruch), João Palhinha (Muskelbündelriss), Josip Stanisic (Aufbautraining) und Kingsley Coman (Aufbautraining nach Muskelfaserriss).

Kompany ist erleichtert über das Comeback seines Top-Stürmers. „Wir haben vorher gesagt, dass wir Harry Kane nicht eins zu eins ersetzen können. Harry hat dieses unglaubliche Gefühl, wo er im Sechzehner sein muss“ sagte der Trainer. „Er hat uns auch viel im Verteidigen geholfen. Im Sechzehner ist er einer der Besten der Welt - da macht er denn Unterschied. Es gibt nicht viele Spieler, die das können.“

© dpa-infocom, dpa:241219-930-322447/1