Bayern mit Coman und Stanisic im Topspiel gegen Union Berlin

Kingsley Coman - Kingsley Coman von Bayern feiert sein Tor. - Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Kingsley Coman steht beim FC Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin wieder in der Startformation. Der französische Flügelstürmer hatte bei der Niederlage in Mönchengladbach vor einer Woche angeschlagen gefehlt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bietet am Sonntag in der Allianz Arena in der Offensive außerdem Geburtstagskind Jamal Musiala (20), Kapitän Thomas Müller und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting auf.

In der Defensive darf überraschend Josip Stanisic beginnen, Winterzugang Joao Cancelo sitzt auf der Ersatzbank. Nach mehr als drei Monaten Verletzungspause zählt Stürmerstar Sadio Mané erstmals wieder zum Münchner Kader.

Union-Trainer Urs Fischer baut seine Elf drei Tage nach dem kraftraubenden Weiterkommen in der Europa League gegen Ajax Amsterdam auf drei Positionen um. Union wartet nach bislang sieben Partien noch auf den ersten Ligasieg gegen die Bayern. Der deutsche Rekordmeister könnte mit einem Heimerfolg Borussia Dortmund wegen der besseren Tordifferenz wieder von Platz eins verdrängen.

© dpa-infocom, dpa:230226-99-748399/2