Bayern-Kapitän Lucic vor Comeback

In der Liga läuft es gut für die Basketballer von Bayern München - in der Euroleague ist noch Luft nach oben. Ein Leistungsträger steht vor der Rückkehr in den Kader.

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München kann sich über eine baldige Rückkehr ihres Kapitäns Vladimir Lucic freuen. Wie Trainer Gordon Herbert erklärte, ist Lucic nach langer Verletzungspause seit zwei Tagen wieder im Training. „Er ist seit vielen Jahren das Gesicht des Teams und besitzt einen hohen Basketball-IQ. Er hat die letzten Monate so hart gearbeitet für sein Comeback“, sagte Herbert. „Ich hoffe, dass er Freitag spielt, aber das ist seine Entscheidung und eine der medizinischen Abteilung.“

Der frühere Bundestrainer Herbert wertete den serbischen Forward nach dessen langer Zwangspause als Neuzugang. „Wir haben da einen Toptransfer getätigt – ohne eine Ablöse zahlen zu müssen“, sagte der Coach.

Spekulationen um Hollatz

Zu Medien-Spekulationen, dass der deutsche Nationalspieler Justus Hollatz zu den Münchnern wechseln könnte, hielt sich Herbert zurück. Der 23-jährige Hamburger Hollatz spielte zuletzt beim türkischen Topclub Anadolu Efes Istanbul. Auf direkte Nachfrage nach Hollatz sagte Herbert: „Glaubt nicht alles, was ihr lest. Gerüchte sind Gerüchte. Wenn ich ihn sehe, glaube ich es.“

Gedämpfte Stimmung nach Niederlage gegen Bologna

Während die Münchner in der Bundesliga auf dem ersten Platz liegen, läuft es in der Euroleague zuletzt durchwachsen. Nach einer Niederlagenserie von drei Spielen konnten die Bayern einen Sieg gegen Topclub AS Monaco einfahren (95:94) - mussten vergangene Woche jedoch einen empfindlichen Rückschlag gegen Außenseiter Bologna einstecken (72:82).

„Ich habe den Spielern gesagt, wie enttäuscht ich war. Über die Art, wie wir gespielt haben, und noch mehr über mich selbst“, sagte Herbert. „Denn nach einem großen Sieg musst du am nächsten Tag mit Bodenhaftung zurückkommen. Du darfst dich dann nicht zu gut fühlen. Wir sprachen zwar darüber, aber offensichtlich habe ich da keinen guten Job gemacht.“

Respekt vor dem nächsten Gegner

Die nächste Partie geht gegen Alba Berlin in der Euroleague. „Das ist ein Antwort-Spiel für uns“, so der Trainer. „Dieses Duell hat eine große Tradition inzwischen. Aber wichtiger ist mir, dass wir wieder guten Basketball spielen, stabiler.“ Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften vor etwas mehr als zwei Wochen in der Bundesliga verloren die Münchner (81:88).

