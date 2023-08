Deutscher Sommer wärmer als der Durchschnitt − Bayern zweitsonnigstes Bundesland

Eine Sonnenblumenknospe hat Fritz Haselbeck aus Grainet (Lkr. Freyung-Grafenau) am Abend des 22. August fotografiert.

Als 27. Sommer in Folge ist auch der diesjährige zu warm, so die Angaben des Deutschen Wetter Dienstes. Laut einer vorläufigen Bilanz war Bayern mit 623 Stunden Sonnenschein das zweitsonnigste Bundesland nach Baden-Württemberg.









Der Sommer 2023 war in Deutschland deutlich wärmer als der langjährige Durchschnitt. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war er als 27. Sommer in Folge zu warm. Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad lag der diesjährige Sommer um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.



Lesen Sie dazu auch: Hitze: Zwieseler Arzt erklärt Risiken hoher Temperaturen und gibt Tipps





Höchsttemperatur wurde in Bayern gemessen





Bayern spielt hierbei eine besondere Rolle: Im mittelfränkischen Möhrendorf-Kleinseebach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) wurde Mitte Juli die mit 38,3 Grad Celsius höchste Temperatur des Jahres gemessen, wie der DWD am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: In Aldersbach (Landkreis Passau) wurde am 15. Juli der Höchstwert mit 36,8 Grad gemessen. Insgesamt gab es 67 Sommertage (25 Grad und mehr) und 25 heiße Tage (30 Grad und mehr).



In Chieming am Chiemsee erreichten die Temperaturen ihren Höchstwert mit 33,3 Grad am 11. Juli. Hier gab es 41 Sommertage und 12 heiße Tage. In Regensburg wurde der heißeste Tag am 9. Juli mit 35,8 Grad gemessen. Hier gab es ganze 70 Sommertage sowie 26 heiße Tage. In Kösching (Lkr. Eichstätt) lag der Höchstwert bei 35 Grad am 15. Juli. Hier gab es insgesamt 52 Sommertage und 14 heiße Tage.



Lesen Sie dazu auch: Regensburger Mediziner erklärt, was wetterfühligen Menschen hilft





Bayern ist zweitsonnigstes Bundesland





Laut der vorläufigen Bilanz des DWD war Bayern zudem mit 623 Stunden Sonnenschein das zweitsonnigste Bundesland nach Baden-Württemberg (636 Stunden).



Kennzeichnend war deutschlandweit ein regenarmer Juni. In Bayern war es der trockenste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. War der Juli auch in Bayern als besonders verregnet wahrgenommen worden, lag die Niederschlagsmenge über den gesamten Sommer mit 315 Litern pro Quadratmeter jedoch nur sehr knapp über dem üblichen Wert. In Aldersbach gab es am 25. Juli etwa 26 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, in Kösching lag der Niederschlag am selben Tag ebenfalls bei 26 Litern. In Chieming waren es am 19. Juli sogar knapp 32 Liter pro Quadratmeter. In Regensburg gab es am 29. Juli nur etwa 17 Liter Niederschlag.





Juni war zweitsonnigste seit Messbeginn





Bundesweit sah das anders aus: Dort war rund ein Zehntel mehr Regen als im langjährigen Schnitt gemessen worden. Doch trotz aller Regen- und Gewitterwolken: Die Sonne bahnte sich auch im Sommer 2023 ihren Weg. Mit 720 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer das Soll von 614 Stunden für die Vergleichsperiode 1961 bis 1990 um 17 Prozent. Der Juni war sogar der zweitsonnigste seit Messbeginn. Am meisten schien die Sonne mit mehr als 800 Stunden im Alpenvorland und an der Grenze zur Schweiz.

− lby/sk