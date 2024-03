Am Freitag wird der internationale Frauentag begangen. Und schon am Mittwoch wurde mit dem Aktionstag zum gleichen Verdienst von Frauen – dem sogenannten Gender Pay Gap – die Arbeitswelt von Frauen in den Mittelpunkt gerückt. Dabei erweist sich gerade Deutschlands Süden als offenbar weiterhin von klassischen Rollenbildern und daraus resultierenden Einkommensunterschieden geprägter Landstrich.