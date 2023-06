Bayern hofft auf Einigkeit für vier Cent Industriestrompreis

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger - Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger gibt eine Regierungserklärung ab. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Bayern will zusammen mit den anderen Bundesländern beim Bund einen möglichst niedrigen Strompreis für die Industrie durchsetzen. Vor Beginn der Wirtschaftsministerkonferenz der 16 Länder im oberbayerischen Hohenkammer nannte Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) einen Preis von vier Cent pro Kilowattstunde plus Nebenkosten. «Je weiter runter, umso besser», sagte Aiwanger am Mittwoch.

«Ich bin überzeugt, dass wir hier zu einem Konsens kommen.» Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe immer von sechs Cent plus gesprochen. «Irgendwo in dieser Größenordnung wird man sich bewegen.» Habeck wird am Donnerstag als Gast am zweiten Tag des zweitägigen Länderminister-Treffens teilnehmen.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) als Sprecher der unionsgeführten Länder befürwortete den Industriestrompreis, plädierte aber für die Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen - eine Forderung, die im Süden bislang auf strikte Ablehnung trifft.

«Es muss eine Lösung gefunden werden, aber ich glaube, dass wir Nuancen haben», sagte der CDU-Politiker dazu. «Es kann nicht sein, dass man in Norddeutschland die höchsten Netzentgelte zahlt, weil wir dort die Energie produzieren und dafür sorgen, dass der Strom letztendlich Richtung Süden kommt.»

