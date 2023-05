Bayern-Frauen nach knappem Sieg wieder vier Punkte vor VfL

Lea Schüller - Bayerns Lea Schüller. Schüller erzielte beim 2:1-Sieg in Essen am Samstag das 1:0. - Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Mit einem knappen Sieg in Unterzahl sind die Fußballerinnen des FC Bayern München dem Gewinn der deutschen Meisterschaft wieder ein Stück näher gekommen. Der Spitzenreiter gewann am Samstag 2:1 (2:0) bei der SGS Essen und liegt nun wieder vier Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Die VfL-Frauen spielen nach dem Einzug ins Champions-League-Finale erst am Sonntag daheim gegen den 1. FC Köln. Danach sind noch drei Partien zu absolvieren.

Die Nationalspielerinnen Lea Schüller (35. Minute) und Lina Magull (39.) brachten die Münchnerinnen vor der Halbzeitpause in Essen mit 2:0 in Führung. Unmittelbar nach der Roten Karte gegen Saki Kumagai (59.) verkürzten die Gastgeberinnen durch Nastasha Kowalski (61.), der Favorit brachte den Erfolg beim Tabellensiebten aber über die Zeit.

Dritter ist sieben Punkte hinter dem FC Bayern Eintracht Frankfurt nach dem 3:2 (1:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen.

